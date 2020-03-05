اجهزة تفتيش الشنط

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
إذا كنت تبحث عن الأمان والحماية لمؤسستك وشركتك وتأمينها عليك شراء منتجنا وهو أجهزة تفتيش الحقائب للكشف عن الأسلحة والمتفجرات والحفاظ على سلامتك وضمان لمدة عامين كما يوجد لدينا بوابات الدخول والخروج وكاميرات المراقبة وأجهزة انذار ويوجد تركيب وصيانة وشحن وفروعنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض- جدة – القصيم – خبر-خميس مشيط) ولنا فروع في البحرين للتواصل واتساب / 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 966501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055135
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن الالكترونيه لدعم افراد الامن التاكد من عدم حيازه الاشخاص لاسلحه او معادن دون تفتي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/3/2020
صورة الاعلان: مصدات امنيه - في الرياض السعودية

مصدات امنيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بادر الان بحماية منشاتك من تصادم المركبات متوفر لدينا المصدات الهيدروليكية والشوكيه والتركيب على اعل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب العملاء - في الرياض السعودية

اجهزة ترتيب العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: اقفال الفنادق والكوالين - في الرياض السعودية

اقفال الفنادق والكوالين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقفال وكوالين قفل الباب الاكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء ويوجد لدينا جميع أنواع الاق.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: أجهزة مناداة المطاعم - في الرياض السعودية

أجهزة مناداة المطاعم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العمل ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: اجهزه صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزه صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزه صفوف الانتظار مزودة بشاشة وبها وحدة تحكم رئيسية للنظام بالكامل نظام سوفت وير وحدة كمبيوتر وسوف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اجهزة مناداه النادل - في الرياض السعودية

اجهزة مناداه النادل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز خدمة العملاء في طاولة الخدمة يحتوي الجهاز على ثلاث اوامر (ازرار): امر طلب حضور النادل. امر الغا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/2/2020
صورة الاعلان: بوابات افراد الالكترونيه - في الرياض السعودية

بوابات افراد الالكترونيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الكترونيه للافراد والموظفين لاصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات بوابات دخول وخروج معا بوابات ام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات - في الرياض السعودية

بوابات السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات اوتماتيكية الكترونية تستخدم لتنظيم دخول وخروج السيارات توفر العديد من المزايا التي تضمن الإنض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونيه للفنادق والشركات والمكاتب - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونيه للفنادق والشركات والمكاتب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا الاقفال الالكترونيه بكافة انواعها(كروت,ارقام سريه,بصمة)و موفر الطاقه الكهربائيه EES وجها.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الاكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الاكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/2/2020
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعليه - في الرياض السعودية

شاشات عرض تفاعليه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى100بوصه يمكن ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: مصدات امنيه هيدروليكيه - في الرياض السعودية

مصدات امنيه هيدروليكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المصدات الأمنية الهيدروليكية للمواقع اللتي يتطلب عليها حراسات أمنية متشددة بالإضافة الى السيطرة على .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/2/2020
صورة الاعلان: تاغات مغناطيسيه - في الرياض السعودية

تاغات مغناطيسيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تاغات حجة بوابات انذار سرقه الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاغات ولدينا ايضا بوابات .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/2/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب س.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager