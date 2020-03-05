اجهزة تفتيش الشنط

إذا كنت تبحث عن الأمان والحماية لمؤسستك وشركتك وتأمينها عليك شراء منتجنا وهو أجهزة تفتيش الحقائب للكشف عن الأسلحة والمتفجرات والحفاظ على سلامتك وضمان لمدة عامين كما يوجد لدينا بوابات الدخول والخروج وكاميرات المراقبة وأجهزة انذار ويوجد تركيب وصيانة وشحن وفروعنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض- جدة – القصيم – خبر-خميس مشيط) ولنا فروع في البحرين للتواصل واتساب / 0501194443