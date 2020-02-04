اجهزة تفتيش الشنط

(للبيع)
|نوفر لكم احدث أجهزة تفتيش الحقائب التي تساعدك في الكشف عن المخاطر و الأسلحة والمتفجرات للحد من عمليات التهريبات و الحفاظ علي سلامتك ونقدم لك ضمان كامل وقطع غيار مختلفة ويستخدم في المطارات والفنادق والهيئات والمؤسسات التي تتطلب درجة عالية من الحماية والامان الاجهزة بضمان لمدة عامين كما يوجد لدينا بوابات الدخول و الخروج وكاميرات المراقبة فروعنا بالمملكة العربية السعودية ( الرياض- جدة – القصيم – خبر ) ولنا فروع في البحرين للتواصل /0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|- قصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051659
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5 دولار
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5 دولار
8 ريال
5 ريال
8 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال