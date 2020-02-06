اجهزة ترتيب الصفوف

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (القصيم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب الصفوف - في القصيم السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

اجهزة صفوف الانتظار تمنع الزحام وترتب الصقوف والانتظار لدينا اجهزة تخدم من كونتر واحد إلى 64 كاونتر شاشة اعلانية جهاز النداء الآلي اختر الخدمه حسب احتياجات عملك ونحن نلبيها لك سرعة فى التركيب وأسعار منافسة ضمان عامين صيانة دورية فقط لدينا ت / 0501777079 واتس api.whatsapp.com/send?phone=+966501777079
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القصيم- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051881
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات السيارات

بوابات السيارات

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات تصلح للشركات والفنادق الكبرى المولات والجراجات جرجات العقارات تعمل بالبصم.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

6/2/2020
صورة الاعلان: كاميرات تحت السايارارت

كاميرات تحت السايارارت

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

يتوفر لدينا تاغات حجه بوابات الانذار ويوجد لدينا نازع التاغات المغناطيسية فروعنا في المملكة العربيه .
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

6/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

جهاز لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: أجهزة الاكس راي للكشف عن الحقائب

أجهزة الاكس راي للكشف عن الحقائب

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: بوابات التحكم بمرور الموظفين والافراد

بوابات التحكم بمرور الموظفين والافراد

(للبيع)

بوابات الكترونية للتحكم فى دخول وخروج الافراد تعمل الكترونيا بالكارت والبصمة دخول وخروج معا بوابات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الاشخاص والموظفين

بوابات الاشخاص والموظفين

(للبيع)

تعد بوابات دخول الأفراد وخروجهم سلعة هامة وضرورية للعديد من المنشآت الكبرى والتحكم في إدارة حركة الأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

6/2/2020
صورة الاعلان: حواجز امنية للسيارات

حواجز امنية للسيارات

(للبيع)

لتنظيم عمليات السير والتحكم في المداخل والمخارج المشاة والسيارات نوفر لك المصدات المرورية الهيدروليك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

بادر بالتواصل لأن العروض المميزة جدااا لا تتكرر كثيرا للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008

للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008

(للبيع)

للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200e الطول 13متر و60 سم . ع.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: طابعه كروت بلاستيكيه

طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)

يتوفر لدينا طابعة الكروت البلاستيكية بطباعة الكروت للموظفين وبطاقات الضمان للأجهزة والمنتجات وغيرها .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

5 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليكيه العموديه

المصدات الهيدروليكيه العموديه

(للبيع)

المصدات الهيدروليكية العمودية تشكل حماية للأماكن التي يحتمل تعرضها للإعتداءات. حيث يمكن إستخدامها في.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: بوابات جراجات الالكترونيه

بوابات جراجات الالكترونيه

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شاملة ذراع 3متر ومتوفر بوابات حتى 6.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX :حجر-كسر رخام-بروفايل

تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX :حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D تصميم ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-ك.
العنوان:

نجران - السعودية

500 ريال

5/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager