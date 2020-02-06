اجهزة ترتيب الصفوف

(للبيع)
|اجهزة صفوف الانتظار تمنع الزحام وترتب الصقوف والانتظار لدينا اجهزة تخدم من كونتر واحد إلى 64 كاونتر شاشة اعلانية جهاز النداء الآلي اختر الخدمه حسب احتياجات عملك ونحن نلبيها لك سرعة فى التركيب وأسعار منافسة ضمان عامين صيانة دورية فقط لدينا ت / 0501777079 واتس api.whatsapp.com/send?phone=+966501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|القصيم- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051881
5 دولار
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4 ريال
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1 ريال
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5 دولار
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1 ريال
1 ريال
5 ريال
3 ريال
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500 ريال