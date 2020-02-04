اجهزة بصمة

(للبيع)
|متوفر لدينا مجموعة متنوعه لاجهزة البصمة منها ما يعمل باللمس او بالازرار يمكنك الان متابعة الحضور والانصراف دون اخطاء من خلال بصمة الاصبع/اوكارت/اوبصمة الوجه/او الرقم السري مع خاصية الاتصال بالكمبيوتر وربط النظام بحساب المرتبات وذلك لتسهيل التقارير مع ضمان عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه (الرياض/جده/القصيم/الخبر/خميس مشيط)عروض خاصه على الكميات ولدينا فروع في دولة البحرين للتواصل واتساب/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|القصيم- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054667
4 ريال
6 ريال