اجهزة بصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة بصمة - في القصيم السعودية

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متوفر لدينا مجموعة متنوعه لاجهزة البصمة منها ما يعمل باللمس او بالازرار يمكنك الان متابعة الحضور والانصراف دون اخطاء من خلال بصمة الاصبع/اوكارت/اوبصمة الوجه/او الرقم السري مع خاصية الاتصال بالكمبيوتر وربط النظام بحساب المرتبات وذلك لتسهيل التقارير مع ضمان عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه (الرياض/جده/القصيم/الخبر/خميس مشيط)عروض خاصه على الكميات ولدينا فروع في دولة البحرين للتواصل واتساب/0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القصيم- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054667
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