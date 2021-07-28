اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

✹جهاز بصمة للموظفين TIMY TM-F630 - يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت - سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد الحركات 110000 مزود بخاصية ADMS -يمكن استخدامه ك ACCESS CONTROL -ضمان عامان -التركيب مجانا -بسعر 400 ريال قبل الضريبة