اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)
|✹جهاز بصمة للموظفين TIMY TM-F630 - يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت - سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد الحركات 110000 مزود بخاصية ADMS -يمكن استخدامه ك ACCESS CONTROL -ضمان عامان -التركيب مجانا -بسعر 400 ريال قبل الضريبة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100839
400 ريال
600 ريال