اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)
|✹جهاز بصمة الموظفين U900 - يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت - سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد الحركات 110000 مزود بخاصية ADMS -ضمان عامان -التركيب مجانا -بسعر 600 ريال قبل الضريبة - الرياض-جدة-ابها-الدمام-المدينة - الجهاز بضمان عامان ضد عيوب الصناعة - التدريب والتركيب مجانا - للتواصل ومعرفة تفاصيل أكتر عن المنتج يرجى الاتصال على ( جوال-واتس اب) 0531100574
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- الاسكان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100837
400 ريال
400 ريال