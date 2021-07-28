اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

✹جهاز بصمة الموظفين U900 - يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت - سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد الحركات 110000 مزود بخاصية ADMS -ضمان عامان -التركيب مجانا -بسعر 600 ريال قبل الضريبة - الرياض-جدة-ابها-الدمام-المدينة - الجهاز بضمان عامان ضد عيوب الصناعة - التدريب والتركيب مجانا - للتواصل ومعرفة تفاصيل أكتر عن المنتج يرجى الاتصال على ( جوال-واتس اب) 0531100574