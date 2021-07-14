اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

✹جهاز بصمة الموظفين U FACE 800 - يعمل ب(بصمة الوجة-بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السرى) - ( يدعم 4000 بصمة اصبع - 10000 بصمة كارت ممغنط - 3000 بصمة وجه ) - سرعة فائقة فى التقاط بصمة الوجه\- عدد حركات 100,000 حركة - يدعم اللغتان العربية والانجليزية - نقل البيانات عن طريق ال USB أو الشبكة - ضمان عامان بسعر1400 ريال فقط - الرياض-جدة-ابها-الدمام-المدينة - الجهاز بضمان عامان ضد عيوب الصناعة - التدريب والتركيب مجانا - للتواصل ومعرفة تفاصيل أكتر عن المنتج يرجى الاتصال على ( جوال-واتس اب) 0531100574