اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)
|✹جهاز بصمة الموظفين U FACE 800 - يعمل ب(بصمة الوجة-بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السرى) - ( يدعم 4000 بصمة اصبع - 10000 بصمة كارت ممغنط - 3000 بصمة وجه ) - سرعة فائقة فى التقاط بصمة الوجه\- عدد حركات 100,000 حركة - يدعم اللغتان العربية والانجليزية - نقل البيانات عن طريق ال USB أو الشبكة - ضمان عامان بسعر1400 ريال فقط - الرياض-جدة-ابها-الدمام-المدينة - الجهاز بضمان عامان ضد عيوب الصناعة - التدريب والتركيب مجانا - للتواصل ومعرفة تفاصيل أكتر عن المنتج يرجى الاتصال على ( جوال-واتس اب) 0531100574
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100834
575 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل