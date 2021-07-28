اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
✹جهاز بصمة للموظفين TIMY TM-F630 - يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت - سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد بصمات الاصبع 3000 بصمة -عدد الحركات 110000 مزود بخاصية ADMS -يمكن استخدامه ك ACCESS CONTROL -ضمان عامان -التركيب مجانا -بسعر 400 ريال قبل الضريبة - الرياض-جدة-ابها-الدمام-المدينة - الجهاز بضمان عامان ضد عيوب الصناعة - التدريب والتركيب مجانا - للتواصل ومعرفة تفاصيل أكتر عن المنتج يرجى الاتصال على ( جوال-واتس اب) 0531100574
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 ريال
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100832
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صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان - في المدينة المنورة السعودية

اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

✹جهاز بصمة الموظفين U900 - يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت - سرعة فائقة فى قبول البصمة او ر.

600 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان - في المدينة المنورة السعودية

اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

✹جهاز بصمة للموظفين TIMY TM-F630 - يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت - سرعة فائقة فى قبول البص.

400 ريال

28/7/2021
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