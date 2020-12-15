اجهزة انذار للسرقة

لحماية منزلك او مقر عملك اتينا لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصال فورا بالتليفون المحمول،يمكن أيضا اكتشاف السرقة قبل حدوثها ،مما يجعل السارق يهرب بعيدا، ويمكن لجهاز الإنذار أن يتصل ب6 أرقام يختارها صاحب الجهاز،ويطلق صوت قوي عبر سرينة الإرهاب، لايوجد أي أعتماد علي حرارة التليفون الأرضي، فإن قام السارق بقطع أسلاك التليفون الخارجية لن يتأثر جهاز الإنذار بها لأنه يعتمد في إتصاله علي الشريحة الداخلية. خاصية مانع التعطيل تجعله من أفضل أجه