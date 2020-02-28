اجهزة انذار

(للبيع)
|عرض خاص على أجهزة الانذار ضد السرقة والحريق، موديلات مختلفة من أفضل اجهزة الانذار وبأفضل الأسعار، جميع الاجهزة لدينا بالضمان، بادر بحماية منزلك او مكتبك من الاقتحام او السرقة او الحريق طوال الوقت، ودون الحاجة لعمل اي تمديدات من الكابلات.فرق دعم فني وتركيبات على اعلى مستوى فروعنا في المملكه العربيه السعوديه للتواصل واتساب/0501113082 لدينا ايضا فروعنا في البحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054859
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
3 ريال