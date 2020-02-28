اجهزة انذار

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة انذار - في الرياض السعودية

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عرض خاص على أجهزة الانذار ضد السرقة والحريق، موديلات مختلفة من أفضل اجهزة الانذار وبأفضل الأسعار، جميع الاجهزة لدينا بالضمان، بادر بحماية منزلك او مكتبك من الاقتحام او السرقة او الحريق طوال الوقت، ودون الحاجة لعمل اي تمديدات من الكابلات.فرق دعم فني وتركيبات على اعلى مستوى فروعنا في المملكه العربيه السعوديه للتواصل واتساب/0501113082 لدينا ايضا فروعنا في البحرين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0501113082

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054859
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة استدعاء النادل - في الرياض السعودية

اجهزة استدعاء النادل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لاصحاب المطاعم والكافيهات حل التواصل اللاسلكي (اجهزة مناداه النادل)يحتوي على 3اوامر (ازرار) طلب حضور.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة مراقبه السيارات - في الرياض السعودية

اجهزة مراقبه السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات كاميرا ومرايا لتفتيش اسفل السيارة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: كاميرا اسفل السياره - في الرياض السعودية

كاميرا اسفل السياره

(للبيع)

- في الرياض السعودية

انظمه امنيه متكامله من احدث الاجهزه المعتمدة والمتخصصه في مجال الانظمه الامنيه ومنها كاميرات تفتيش ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: تاغات ونزع مغناطيسي وبوابات انذار - في الرياض السعودية

تاغات ونزع مغناطيسي وبوابات انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص ومميز علي تاغات و بوابات الانذار ويوجد لدينا نازع التاغات ويوجد خدمه مابعد البيع نضمن جميع م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار ضد السرقه - في الرياض السعودية

بوابات انذار ضد السرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة محلات الملابس .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار - في الرياض السعودية

اجهزه انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا عامل الأمان هو أول ما نبحث عنه لنوفره في ممتلكاتنا الخاصة من شركات ومؤسسات ومنازل وغيرها .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/2/2020
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صورة الاعلان: اجهزه حضور وانصراف - في الرياض السعودية

اجهزه حضور وانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

احدث نظام لتسجيل حضور وانصراف العاملين باستخدام احدث تقنيات تسجيل الحضور والانصراف يستخدم جهاز البصم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب - في الرياض السعودية

اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا اجهزة تفتيش الحقائب تحتوى على انذار صوتى او ضوئى عند كشف اى من المعادن او الاسلحة، متوفر .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الانظمة الامنيه - في الرياض السعودية

بوابات الانظمة الامنيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اعثر على افضل العروض على بوابات الامنية للكشف عن المعادن وتفتيش الافراد و أنظمة حماية المنشأت والفنا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: كاميراومرايا تفتيش اسفل السياره - في الرياض السعودية

كاميراومرايا تفتيش اسفل السياره

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مرايـا لـلـكشـف اسـفـل الـسيـارة مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اس.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

8/2/2020
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في الرياض السعودية

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا تاغات حجه بوابات الانذار ويوجد لدينا نازع التاغات المغناطيسية فروعنا في المملكة العربيه .
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

6/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور و انصارف - في الرياض السعودية

جهاز حضور و انصارف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف بالبصمة - في الرياض السعودية

أجهزة حضور وانصراف بالبصمة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء التي توف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات للملابس - في الرياض السعودية

بوابات انذار وتاغات للملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص ومميزعلي تاغات حجه بوابات الإنذار منعا لحدوث سرقة الملابس بالمحلات و المتاجر ويوجد لدينا بوا.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

29/1/2020
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