اجهزة انذار

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تفاصيل الإعلان
جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي بالكامل لحماية المنشئات والشركات والمنازلضد خطر السرقةوالإقتحام ويتصل بالتليفون المحمول فور أى محاولة إقتحام، يمكنكم عبر جهاز الإنذارالمتطور أن تكتشف السرقة قبل حدوثها سواء كنت متواجد بالمكان أو بعيداً عنة و في نفس الوقت إرهاب السارق بشكل يجعله يهرب ويحول دون محاولة السرقة مرة أخري. بمجرد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: graphic
التليفون: 0501777079

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العنوان: الرياض- الرياض
الإسماعيلية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047279
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