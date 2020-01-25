اجهزة انذار ضد السرقه والحريق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عرض خاص على أجهزة الانذار ضد السرقة والحريق، موديلات مختلفة من أفضل اجهزة الانذار وبأفضل الأسعار، جميع الاجهزة لدينا بالضمان، بادر بحماية منزلك او مكتبك من الاقتحام او السرقة او الحريق طوال الوقت، ودون الحاجة لعمل اي تمديدات من الكابلات.فرق دعم فني وتركيبات على اعلى مستوى فروعنا في المملكه العربيه السعوديه للتواصل/0501113082 لدينا ايضا فروعنا في البحرين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050522
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزه انذار - في الرياض السعودية

اجهزه انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and fire.
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

25/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالع.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

25/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

افضل الاسعار على كاميرات المراقبه ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبه وايرلس وكا.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

22/1/2020
صورة الاعلان: بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات - في الرياض السعودية

بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات تفتيش وفحص الاشخاص للكشف عن المعادن والممنوعات والمخدرات والاسلحة توضع فى المطارات و الفنادق .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: مرايا تفتيش السيلرات - في الرياض السعودية

مرايا تفتيش السيلرات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار ضد الحريق والسرقه - في الرياض السعودية

اجهزه انذار ضد الحريق والسرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1-اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and f.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اجهزه تحكم (البصمه) - في الرياض السعودية

اجهزه تحكم (البصمه)

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DET.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا المراقبه _ كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساس.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

11/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار - في الرياض السعودية

اجهزه انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and fi.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: جهاز تحكم بالابواب بالصمة والكارت - في الرياض السعودية

جهاز تحكم بالابواب بالصمة والكارت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه التحكم(البصمه) - في الرياض السعودية

اجهزه التحكم(البصمه)

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار الكترونية - في الرياض السعودية

اجهزة انذار الكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

_ جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة كشف الحقائب تعتمد طريقة الكشف على الحقائب فى المطارت عن تحديد نوعية المواد الموجودة فى الشنطة .
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

4/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

افضل الاسعار على كاميرات المراقبه ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبه وايرلس وكا.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

2/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager