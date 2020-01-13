اجهزة انذار ضد السرقه والحريق

أقوى عروض وأسعار أجهزة الانذار ضد السرقة والحريق، موديلات مختلفة من أفضل اجهزة الانذار وبأفضل الأسعار، جميع الاجهزة لدينا بالضمان، بادر بحماية منزلك او مكتبك من الاقتحام او السرقة او الحريق طوال الوقت، ودون الحاجة لعمل اي تمديدات من الكابلات.فرق دعم فني وتركيبات على اعلى مستوى وخدمة مابعد البيع نضمن جميع منتجاتنا من مؤسسة رحاب للتنميه يوجد ايضا : *كاميرات مراقبه *واجهزة كشف المعادن وكشف الحقائب *شاشات دعائيه *مصدات امنيه هيدروليكيه وشوكيه *طابعات واحبار *اجهزة حضور وانصراف والعديد من المنتجات