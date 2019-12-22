اجهزة انذار ضد السرقه

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صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقه - في الرياض السعودية

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1-اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and fire alarms ماذا نعني بجهاز انذار ضد السرقة؟ هو عبارة عن جهاز الكتروني ذو نظام أمني متكامل وظيفته حماية المنازل والشركات والمحلات والمؤسسات وكافة المباني على اختلاف أنواعها من السرقات عن طريق وسائل مختلفة يتم من خلالها تنبيه الشخص. مكونات نظام جهاز الإنذار ضد السرقة: وحدة التحكم المركزية. حساس مغناطيسي لا سلكي يتم تركيبه على النوافذ والأبواب ووظيفته التنبيه وإطلاق الإنذار في حالة الشعور بأي حركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046098
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