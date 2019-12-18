اجهزة انذار ضد السرقه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي بالكامل لحماية المنشئات والشركات والمنازلضد خطر السرقةوالإقتحام ويتصل بالتليفون المحمول فور أى محاولة إقتحام، يمكنكم عبر جهاز الإنذارالمتطور أن تكتشف السرقة قبل حدوثها سواء كنت متواجد بالمكان أو بعيداً عنة و في نفس الوقت إرهاب السارق بشكل يجعله يهرب ويحول دون محاولة السرقة مرة أخري. بمجردقيام السارق بفتح الأبواب أو النوافذ و لو قليلاً يكتشف جهاز الإنذار في نفس اللحظةبداية السرقة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501777079

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045608
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه) - في الرياض السعودية

اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه)

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة تريب صفوف الانتظار جهاز متكامل يساعد على العمل و خدمة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

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اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/12/2019
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن -ترجع اهمية البوابات عم وما في ذيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة ترتيب صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة تريب صفوف الانتظار جهاز متكامل يساعد على العمل و خدمة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/12/2019
صورة الاعلان: قاريء باركود - في الرياض السعودية

قاريء باركود

(للبيع)

- في الرياض السعودية

قارىء الباركود العام قارىء الباركود العام مؤسسة رحاب التنمية للالكترونيات والانظمة الامنية للتواص.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/12/2019
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صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/12/2019
صورة الاعلان: مصدات اعمده امنيه وهيدروليكيه - في الرياض السعودية

مصدات اعمده امنيه وهيدروليكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول والخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/12/2019
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه للسيارات - في الرياض السعودية

بوابات الكترونيه للسيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وحصرى مش هاتلاقيه عند حد تانى غير رحاب التنمية على طابعة الكروت البلاستيكية سمارت وجه واحد s.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: شاشات كاشير + طابعة فواتير + برنامج نقاط البيع - في الرياض السعودية

شاشات كاشير + طابعة فواتير + برنامج نقاط البيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم شركة رحاب التنمية عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة انذار - في الرياض السعودية

اجهزة انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/12/2019
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم Interactive digital display screens and contro.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
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