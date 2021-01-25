اجهزة انذار ضد السرقة

جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي يتصل بالتليفون المحمول فور أي محاولة اقتحام مكوناته: وحدة التحكم المركزية. • حساس مغناطيسي لا سلكي يتم تركيبه على النوافذ والأبواب ووظيفته التنبيه وإطلاق الإنذار في حالة الشعور بأي حركة • جهاز كاشف لا سلكي يعمل بأشعة الليزر ويطلق التنبيه والإنذار في حالة المرور في المكان. • أصوات الإنذار عالية الصوت للتنبيه • الريموت كنترول يقوم بالتحكم في فتح أو غلق جهاز الإنذار. • بطارية داخلية تعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي. جهاز انذار X6 &جهاز انذار Paradox