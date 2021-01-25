اجهزة انذار ضد السرقة

(للبيع)
|جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي يتصل بالتليفون المحمول فور أي محاولة اقتحام مكوناته: وحدة التحكم المركزية. • حساس مغناطيسي لا سلكي يتم تركيبه على النوافذ والأبواب ووظيفته التنبيه وإطلاق الإنذار في حالة الشعور بأي حركة • جهاز كاشف لا سلكي يعمل بأشعة الليزر ويطلق التنبيه والإنذار في حالة المرور في المكان. • أصوات الإنذار عالية الصوت للتنبيه • الريموت كنترول يقوم بالتحكم في فتح أو غلق جهاز الإنذار. • بطارية داخلية تعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي. جهاز انذار X6 &جهاز انذار Paradox
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081478
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