اجهزة انذار ضد السرقة

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صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقة - في الوسطى البحرين

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جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي يتصل بالتليفون المحمول فور أي محاولة اقتحام مكوناته: وحدة التحكم المركزية. • حساس مغناطيسي لا سلكي يتم تركيبه على النوافذ والأبواب ووظيفته التنبيه وإطلاق الإنذار في حالة الشعور بأي حركة • جهاز كاشف لا سلكي يعمل بأشعة الليزر ويطلق التنبيه والإنذار في حالة المرور في المكان. • أصوات الإنذار عالية الصوت للتنبيه • الريموت كنترول يقوم بالتحكم في فتح أو غلق جهاز الإنذار. • بطارية داخلية تعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي. جهاز انذار X6 &جهاز انذار Paradox
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: العليا- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081478
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبه داخلية وخارجية - في الوسطى البحرين

كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسية يتميز بطابعة حرارية سريعة و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح ك.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

25/1/2021
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