اجهزة انذار الكترونية

(للبيع)
|جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي بالكامل لحماية المنشئات والشركات والمنازلضد خطر السرقةوالإقتحام ويتصل بالتليفون المحمول فور أى محاولة إقتحام، يمكنكم عبر جهاز الإنذارالمتطور أن تكتشف السرقة قبل حدوثها سواء كنت متواجد بالمكان أو بعيداً عنة و في نفس الوقت إرهاب السارق بشكل يجعله يهرب ويحول دون محاولة السرقة مرة أخري. بمجردقيام السارق بفتح الأبواب أو النوافذ و لو قليلاً يكتشف جهاز الإنذار في نفس اللحظةبداية السرقة عب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046453
1 دولار
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1 دولار
1 دولار
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 دولار
1 دولار
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1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار