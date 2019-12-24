اجهزة انذار الكترونية

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صورة الاعلان: اجهزة انذار الكترونية - في الرياض السعودية

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جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي بالكامل لحماية المنشئات والشركات والمنازلضد خطر السرقةوالإقتحام ويتصل بالتليفون المحمول فور أى محاولة إقتحام، يمكنكم عبر جهاز الإنذارالمتطور أن تكتشف السرقة قبل حدوثها سواء كنت متواجد بالمكان أو بعيداً عنة و في نفس الوقت إرهاب السارق بشكل يجعله يهرب ويحول دون محاولة السرقة مرة أخري. بمجردقيام السارق بفتح الأبواب أو النوافذ و لو قليلاً يكتشف جهاز الإنذار في نفس اللحظةبداية السرقة عب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046453
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19/12/2019
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العنوان:

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19/12/2019
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الرياض - السعودية

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19/12/2019
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1 دولار

19/12/2019
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: مصدات امنية وحواجز شوكية - في الرياض السعودية

مصدات امنية وحواجز شوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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1 دولار

19/12/2019
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