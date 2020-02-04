اجهزة انتظار العملاء

(للبيع)
|بادر في شراء منتجانا الذى يساعدك في خدمة العملاء وتنظيمهم وهو أجهزة انتظار العملاء مما يوفر لك وقت الانتظار والسرعة وارضاء العميل ولايحتاج الى جهاز كمبيوتر للعمل اليدوي و يربط جميع شبكات الانتظار ببعضها ويوجد علي التذكرة وقت انتظار العميل ويوجد لدينا افضل الأسعار و الماركات والانواع ولدينا شحن وتركيب وصيانة فروعنا الرياض- القصيم – جدة – الخبر ولنا فروع في البحرين للتواصل/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051572
5 دولار
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2 ريال
6 ريال
2 ريال
5 ريال
2 ريال
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