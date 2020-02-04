اجهزة انتظار العملاء

بادر في شراء منتجانا الذى يساعدك في خدمة العملاء وتنظيمهم وهو أجهزة انتظار العملاء مما يوفر لك وقت الانتظار والسرعة وارضاء العميل ولايحتاج الى جهاز كمبيوتر للعمل اليدوي و يربط جميع شبكات الانتظار ببعضها ويوجد علي التذكرة وقت انتظار العميل ويوجد لدينا افضل الأسعار و الماركات والانواع ولدينا شحن وتركيب وصيانة فروعنا الرياض- القصيم – جدة – الخبر ولنا فروع في البحرين للتواصل/0501194443