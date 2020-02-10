اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب

(للبيع)
|يوجد لدينا اجهزة تفتيش الحقائب تحتوى على انذار صوتى او ضوئى عند كشف اى من المعادن او الاسلحة، متوفر لدينا الكثير من انواع كاشف الشنط والحقائب اكس راى قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في المملكة العربية السعوديه ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0501113082 للتواصل واتساب/ اضغط هنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052506
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3 ريال
4 ريال
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1 ريال
3 ريال
2 ريال
4 ريال
5 دولار
3 ريال
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3 ريال
1 ريال
1 ريال