اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب

يوجد لدينا اجهزة تفتيش الحقائب تحتوى على انذار صوتى او ضوئى عند كشف اى من المعادن او الاسلحة، متوفر لدينا الكثير من انواع كاشف الشنط والحقائب اكس راى قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في المملكة العربية السعوديه ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0501113082 للتواصل واتساب/ اضغط هنا