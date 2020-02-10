اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب - في الرياض السعودية

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يوجد لدينا اجهزة تفتيش الحقائب تحتوى على انذار صوتى او ضوئى عند كشف اى من المعادن او الاسلحة، متوفر لدينا الكثير من انواع كاشف الشنط والحقائب اكس راى قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في المملكة العربية السعوديه ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0501113082 للتواصل واتساب/ اضغط هنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052506
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تاريخ الإعلان
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4/2/2020
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4/2/2020
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29/1/2020
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(للبيع)

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26/1/2020
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اجهزه انذار

(للبيع)

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25/1/2020
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اجهزة الحضور والانصراف

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- في الرياض السعودية

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25/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

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العنوان:

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22/1/2020
صورة الاعلان: بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات - في الرياض السعودية

بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: مرايا تفتيش السيلرات - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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19/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار ضد الحريق والسرقه - في الرياض السعودية

اجهزه انذار ضد الحريق والسرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1-اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and f.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه تحكم (البصمه) - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/1/2020
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