اجهزة امنيه للتفتيش السيارات

(للبيع)
|يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات كاميرا ومرايا لتفتيش اسفل السيارة لاجراء عمليات البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها, جهاز أكثر سرعة ودقة من التفتيش التقليدي تم أجراء تحسين كبير للسرعة من اجل التفتيش الأمني , و الفحص الأمني للأمان ,المتفجرات كما هي مزودة باضاءة فلاش يعمل عن طرق البطارية من اجل الاستعمال الليلي بحيث ان هذه المرايا متعددة الاستعمالات ، وخفيفة الوزن و أداة حيوية لكثير من المهن فروعنا في المملكة العربيه السعوديه للتواصل/0501113082 لدينا ايضا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052362
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
5 ريال
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1 ريال
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3 ريال
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5 دولار
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