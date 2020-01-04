اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود تعمل على سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات المخازن وهذا ما يقدمه نظام الكاشير في نظام المحاسبي ويعتمد عليه العديد من المحال التجارية والصيدليات والسوبر ماركت ومحلات الملابس والموبايل وخدمات الكمبيوتر. يعتبر افضل برنامج كاشير نظام نقاط البيع – منافد البيع – الكاشير هو نظام مدمج في العديد من المنتجات لتقنية المعلومات فيمكنك الحصول عليها منفردة او مدمجة مع احد المنتجات التالية: برنامج إدارة السوبر ماركت برنامج إدارة الصيدليات ضمان عامين