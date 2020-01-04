(للبيع)
|اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود تعمل على سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات المخازن وهذا ما يقدمه نظام الكاشير في نظام المحاسبي ويعتمد عليه العديد من المحال التجارية والصيدليات والسوبر ماركت ومحلات الملابس والموبايل وخدمات الكمبيوتر. يعتبر افضل برنامج كاشير نظام نقاط البيع – منافد البيع – الكاشير هو نظام مدمج في العديد من المنتجات لتقنية المعلومات فيمكنك الحصول عليها منفردة او مدمجة مع احد المنتجات التالية: برنامج إدارة السوبر ماركت برنامج إدارة الصيدليات ضمان عامين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047774
2 ريال
2 ريال
1 ريال
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1 ريال
2 ريال
1 دولار
2 ريال
2 ريال
1 دولار
1 دولار
2 ريال
1 دولار
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