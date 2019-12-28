اجهزة الكاشير المحاسبي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المحاسبي - في الرياض السعودية

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اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود من اهم الادوات التي تخدم بيئة العمل التي تتطلب سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات المخازن وهذا ما يقدمه نظام الكاشير في نظام افاقي المحاسبي ويعتمد عليه العديد من المحال التجارية والصيدليات والسوبر ماركت ومحلات الملابس والموبايل وخدمات الكمبيوتر. يعتبر افضل برنامج كاشير نظام نقاط البيع – منافد البيع – الكاشير هو نظام مدمج في العديد من المنتجات المقدمة لتقنية المعلومات فيمكنك الحصول عليها منفردة او مدمجة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046846
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