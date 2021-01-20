اجهزة الكاشير المتكاملة

أجهزة الكاشير للمحلات التجارية نظام نقاط البيع المتكامل للمطاعم- المقاهي- سوبر ماركت- محلات تجارية- صيدليات- بقالات.وغيرها مصمم بواجهة مستخدم احترافية وبسيطة تسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر بأفضل جودة و باحجام وأنواع مختلفة تناسب جميع الاحتياجات وتتميز بالدقة و السرعة وتساعد علي سرعة اصدار الفواتير للعملاء يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، على رقم: 0598589293