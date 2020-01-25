اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل على ايقاف الخسائر الناجم عن التلاعب بعمليات تسجيل الحضور والانصراف للعاملين، وهى بديل عصرى وحديث عن استخدام الدفاتر التقليدية والاساليب الورقية في عمليات تسجيل الحضور والانصراف، للتواصل ت/ 05017770798 واتس