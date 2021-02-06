زي ما عودناكم في انفولينك ان كل اللي محتاجه واكتر عندنا بنقدملك اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الاصبع والوجه والكارت تقدر من خلالها تظبط مواعيد الموظفين وحضورهم وانصرافهم من غير تلاعب او لغبطة او اعطال اجهزة تناسب المكاتب الصغيرة والشركات اللي اعداد موظفينهم كتير موديلات مختلفة وباسعار متفاوته وتناسب كل الميزانيات عروض خاااصة للشركات وللتعامل اول مرة