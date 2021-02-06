اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الاصبع والوجه والكارت

(للبيع)

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صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الاصبع والوجه والكارت - في الإسكندرية مصر

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زي ما عودناكم في انفولينك ان كل اللي محتاجه واكتر عندنا بنقدملك اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الاصبع والوجه والكارت تقدر من خلالها تظبط مواعيد الموظفين وحضورهم وانصرافهم من غير تلاعب او لغبطة او اعطال اجهزة تناسب المكاتب الصغيرة والشركات اللي اعداد موظفينهم كتير موديلات مختلفة وباسعار متفاوته وتناسب كل الميزانيات عروض خاااصة للشركات وللتعامل اول مرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات
التليفون: 1220400220

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الابراهيميه_الاسكندرية- الابراهيميه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083134
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صورة الاعلان: انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات - في الإسكندرية مصر

انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

متفوتش عروض انفولينك عاوز لابتوب لاستخدامك الشخصي او لمكتبك او شركتك تعبت من مشاكل البرنتر بتاعتك و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

6/2/2021
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف موديل LX 50 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف موديل LX 50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 500 •Record Capacity: 50,000 •Communication: USB Host and Clie.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة يسر شركة Royal Surveillance system.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
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صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة يسر شركة Royal Surveillance system.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة ف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى تتشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: بوابات امنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

بوابات امنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بوابات امنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: دعم مبادرة تأمين دور العبادة - في الإسكندرية مصر

دعم مبادرة تأمين دور العبادة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دعم مبادرة تأمين دور العبادة يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
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