اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه)

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

البحرين (العاصمة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
متوفر لدينا مجموعة متنوعه لاجهزة البصمة منها ما يعمل باللمس او بالازرار يمكنك الان متابعة الحضور والانصراف دون اخطاء من خلال بصمة الاصبع/اوكارت/اوبصمة الوجه/او الرقم السري مع خاصية الاتصال بالكمبيوتر وربط النظام بحساب المرتبات وذلك لتسهيل التقارير مع ضمان عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه (الرياض/جده/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا فروع في دولة البحرين للتواصل/0097333604037
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 33604037

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنامة- المنامة
العاصمة -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 دينار
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049906
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

(فرص)

تأسيس شركات لجميع الجنسيات اصدار السجلات بكافة أنواعها كما نوفر لعملائنا مكاتب تدقيق حسابات معتمدة و.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: شركة ترنس لاين لخدمات الشحن

شركة ترنس لاين لخدمات الشحن

(فرص)

00971553068863 شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب جميع أنواع الأثاث .
العنوان:

دبي - البحرين

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء

الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم عن الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء كما اننا نق.

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

(فرص)

تأسيس شركات لجميع الجنسيات اصدار السجلات بكافة أنواعها كما نوفر لعملائنا مكاتب تدقيق حسابات معتمدة و.
العنوان:

الوسطى - البحرين

1 دينار

7/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager