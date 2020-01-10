اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه)

(للبيع)
|متوفر لدينا مجموعة متنوعه لاجهزة البصمة منها ما يعمل باللمس او بالازرار يمكنك الان متابعة الحضور والانصراف دون اخطاء من خلال بصمة الاصبع/اوكارت/اوبصمة الوجه/او الرقم السري مع خاصية الاتصال بالكمبيوتر وربط النظام بحساب المرتبات وذلك لتسهيل التقارير مع ضمان عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه (الرياض/جده/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا فروع في دولة البحرين للتواصل/0097333604037
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|33604037
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|العنوان:
|المنامة- المنامة
العاصمة - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 دينار
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049906
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1 دينار