اجهزة البيجر للمطاعم والكافيهات

(للبيع)
|جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العمل الذي قد ينتج عنه أخطاء في الطلبات، جهاز المناده هو جهاز صغير يوضع على طاولة الخدمة يحتوي على ثلاث أزرار:طلب حضور النادل، طلب إلغاء حضور النادل، طلب الفاتورة، وتكون هناك ساعة الكترونية في يد النادل لاستقبال الطلبات، عن طريق وضع الهزاز أو عن طريق الوضع الرنان، ولدينا فروع في المملكة وهي: الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس، مشيط.ولدينا فروع فى البحرين للتوا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076381
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