اجهزة البصمة للمكاتب والشركات

للحرص على دقة المواعيد وزيادة الالتزام بها 1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاعب بعمليات تسجيل الحضور والانصراف للموظفين، وهو بديل حديث عن استخدام الدفاتر الورقية التقليدية لتسجيل الحضور والانصراف، وقد بدأت الهيئات الحكومية في اعتماد تلك الوسيلة كوسيلة آمنة في التسجيل، وبدأت في فرض وسن لوائح تلزم استخدام أجهزة البصمة في المؤسسات والوزارات. وفروعنا في المملكة: الرياض،جدة،القصيم، الخبر،خميس مشيط. والتوصيل لأي مكان في المملكة. للتواصل