اجهزة البصمة للحضور والانصراف

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل على ايقاف الخسائر الناجم عن التلاعب بعمليات تسجيل الحضور والانصراف للعاملين، وهى بديل عصرى وحديث عن استخدام الدفاتر التقليدية والاساليب الورقية في عمليات تسجيل الحضور والانصراف، وأصبح توجه الشركات والمكاتب والمؤسسات في المملكة حاليا لامتلاك اجهزة بصمة كحل آمن لتسجيل الحضور والانصراف، وبدأت الهيئات الحكومية في فرض وسن اللوائح والقوانين التي توجب استخدام اجهزة البصمة للتواصل 0598589293