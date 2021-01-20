اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

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اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل على ايقاف الخسائر الناجم عن التلاعب بعمليات تسجيل الحضور والانصراف للعاملين، وهى بديل عصرى وحديث عن استخدام الدفاتر التقليدية والاساليب الورقية في عمليات تسجيل الحضور والانصراف، وأصبح توجه الشركات والمكاتب والمؤسسات في المملكة حاليا لامتلاك اجهزة بصمة كحل آمن لتسجيل الحضور والانصراف، وبدأت الهيئات الحكومية في فرض وسن اللوائح والقوانين التي توجب استخدام اجهزة البصمة في الوزارات والمؤسسات، كما أن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080651
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تاريخ الإعلان
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جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس

(للبيع)

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للتواصل عبر الجوال او واتساب على الرقم 0537434654 يوجد خصم على اجهزة الكاشير الخاصة بالمطاعم و الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
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مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعت.
العنوان:

الرياض - السعودية

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20/1/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

هو وحدة انتظام العملاء، والعقل البرمجي لنظام ادارة الطابور يكون على هيئة (شاشة رقمية - وحدة عرض فيدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

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19/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب تصلح الأماكن العامة والشركات والنوادي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
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صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر - في الرياض السعودية

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الاسهل فى عملية البيع والشراء داخل المتاجر عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: حواجز ومصدات السيارات المتطورة - في الرياض السعودية

حواجز ومصدات السيارات المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعتب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: جهاز البيجر للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز البيجر للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة قياس درجة الحرارة - في الرياض السعودية

أجهزة قياس درجة الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة*المميزاتسهل التركيب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/1/2021
صورة الاعلان: المصدات والشوكيات الأمنية - في الرياض السعودية

المصدات والشوكيات الأمنية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائرية وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان من الٌأقتحاما.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال للعملاء - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال للعملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لتعامل اكثر سهولة ويسر مع عملائك نقدم لك عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة - في الرياض السعودية

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات، ويتم فتح البوابات الإلكتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الحديثة - في الرياض السعودية

بوابات الافراد الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/1/2021
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