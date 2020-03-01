اجهزة البصمة

متوفر لدينا أجهزة الحضور والانصراف بأفضل الأسعار التي توفر لك الوقت في تسجيل الحضور والانصراف وإمكانية عمل تقارير يومية وأسبوعية وشهرية بكل بساطة وسهولة وسريع التحقق من البصمة ويحتوي على ميزة التشفير ويعمل ب (بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السري) كما متوفر لدينا كاميرات مراقبة وأجهزة انذار وتركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية فروعنا (الرياض – جدة – خميس مشيط – الخبر – القصيم) ولنا فروع في البحرين للتواصل واتساب / 0501194443