اجهزة البصمة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
متوفر لدينا أجهزة الحضور والانصراف بأفضل الأسعار التي توفر لك الوقت في تسجيل الحضور والانصراف وإمكانية عمل تقارير يومية وأسبوعية وشهرية بكل بساطة وسهولة وسريع التحقق من البصمة ويحتوي على ميزة التشفير ويعمل ب (بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السري) كما متوفر لدينا كاميرات مراقبة وأجهزة انذار وتركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية فروعنا (الرياض – جدة – خميس مشيط – الخبر – القصيم) ولنا فروع في البحرين للتواصل واتساب / 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 966501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054764
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اجهزة بصمة

(للبيع)

- في القصيم السعودية

متوفر لدينا مجموعة متنوعه لاجهزة البصمة منها ما يعمل باللمس او بالازرار يمكنك الان متابعة الحضور وال.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: اجهزه البصمه - في القصيم السعودية

اجهزه البصمه

(للبيع)

- في القصيم السعودية

دوام الموظفين يحتاج وقت وجهد والكثير من المعاناة، لكن مع تقنية أجهزة حضور وانصراف الموظفين، صار بالإ.
العنوان:

القصيم - السعودية

4 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة مخفية - في القصيم السعودية

كاميرات مراقبة مخفية

(للبيع)

- في القصيم السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM-6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من الأما.
العنوان:

القصيم - السعودية

6 ريال

22/1/2020
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