اجهزة الانذار ضد السرقة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة الانذار ضد السرقة - في القصيم السعودية

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لحماية منزلك او مقر عملك اتينا لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصال فورا بالتليفون المحمول،يمكن أيضا اكتشاف السرقة قبل حدوثها ،مما يجعل السارق يهرب بعيدا، ويمكن لجهاز الإنذار أن يتصل ب6 أرقام يختارها صاحب الجهاز،ويطلق صوت قوي عبر سرينة الإرهاب، لايوجد أي أعتماد علي حرارة التليفون الأرضي، فإن قام السارق بقطع أسلاك التليفون الخارجية لن يتأثر جهاز الإنذار بها لأنه يعتمد في إتصاله علي الشريحة الداخلية. خاصية مانع التعطيل تجعله من أفضل أجهز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا الرياض- الرس
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078135
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صورة الاعلان: الأكسس كنترول _ جهاز البصمة بالوجه - في القصيم السعودية

الأكسس كنترول _ جهاز البصمة بالوجه

(للبيع)

- في القصيم السعودية

فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذ.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: البصمة بالوجه _ أكسس كنترول - في القصيم السعودية

البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

(للبيع)

- في القصيم السعودية

مميزات جهاز الأكسس كنترول * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل .
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

18/11/2020
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