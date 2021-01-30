اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)
|جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي بالكامل لحماية المنشئات والشركات والمنازلضد خطر السرقةوالإقتحام ويتصل بالتليفون المحمول فور أى محاولة إقتحام، يمكنكم عبر جهاز الإنذارالمتطور أن تكتشف السرقة قبل حدوثها سواء كنت متواجد بالمكان أو بعيداً عنة و في نفس الوقت إرهاب السارق بشكل يجعله يهرب ويحول دون محاولة السرقة مرة أخري للتواصل جوال او واتساب 0598589293.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082251
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