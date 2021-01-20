اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)
|1-اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and fire alarms ماذا نعني بجهاز انذار ضد السرقة؟ هو عبارة عن جهاز الكتروني ذو نظام أمني متكامل وظيفته حماية المنازل والشركات والمحلات والمؤسسات وكافة المباني على اختلاف أنواعها من السرقات عن طريق وسائل مختلفة يتم من خلالها تنبيه الشخص للتواصل جوال او واتساب 0598589293.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080833
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1 ريال
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