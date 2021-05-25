اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة - في الرياض السعودية

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جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4 جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي بالكامل لحماية المنشئات والشركات والمنازلضد خطر السرقةوالإقتحام ويتصل بالتليفون المحمول فور أى محاولة إقتحام، يمكنكم عبر جهاز الإنذارالمتطور أن تكتشف السرقة قبل حدوثها سواء كنت متواجد بالمكان أو بعيداً عنة و في نفس الوقت إرهاب السارق بشكل يجعله يهرب ويحول دون محاولة السرقة مرة أخري للتواصل 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095846
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