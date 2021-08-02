اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة

يمتازجهاز الإنذار بأنه لاسلكي فلا يوجد أي أسلاك تربط اللوحة الرئيسية بالحساسات مما يوفرفي وقت التركيب و لا إحتياج لأعمال قد تشوه من منظر الحوائط أو النوافذ.اللوحة الرئيسية لجهاز إنذار السرقة صغيرة الحجم فيمكن وضعها في أي مكان. الجهازمزود بكاشف حركة MOTION DETECTOR الذي يكشف أي حركة بالمكان و هو مغلق. مكونات جهاز إنذار السرقة عدد( 2 ) ريموت كنترول عدد( 1) حساس كسر باب و نوافذ عدد( 1 ) كاشف حركة بالاشعة تحت الحمراء بالإضافة الي نظام صوتي تنبيهي السرينة للتواصل جوال او واتساب 0598589293