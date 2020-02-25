اجهزة استدعاء النادل

لاصحاب المطاعم والكافيهات حل التواصل اللاسلكي (اجهزة مناداه النادل)يحتوي على 3اوامر (ازرار) طلب حضور النادل/الغاء طلب حضور النادل/طلب فاتورة الوجبات يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل، تقوم الساعة الإلكترونية بالتالي: استقبال الاوامر المرسلة من جهاز خدمة العملاء المثبت بالطاولة: عن طريق الوضع الهزاز. او عن طريق الوضع الرنان (الصوتي). تنسيق الأوامر المرسلة بوضوح للنادل في الساعة الإلكترونية مع ضمان على المنتج وخدمة الشحن لاي مكان في المملكة فروعنا بالمملكة للتواصل واتساب