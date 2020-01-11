اجمل شاطئ رملى هتلاقيه عندنا وبس فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|استمتع باجمل شاطئ رملى فى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اكبر اكوا بارك وحمامات السباحة ومطاعم بسعر مغرى جدا باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048500
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