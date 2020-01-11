اجمل شاطئ رملى هتلاقيه عندنا وبس فى لاسيرينا بالم بيتش

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صورة الاعلان: اجمل شاطئ رملى هتلاقيه عندنا وبس فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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استمتع باجمل شاطئ رملى فى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اكبر اكوا بارك وحمامات السباحة ومطاعم بسعر مغرى جدا باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 166,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048500
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10/1/2020
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متفكرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك

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10/1/2020
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10/1/2020
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8/1/2020
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