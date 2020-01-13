اجمل ايام حياتك هتعيشها في شقتك في العاصمة

(للتقسيط)
|هتعيش اجمل ايام حياتك بأمتلاكك شقة العاصمة الادارية الجديدة في واحد من اكبر كمبوندات العاصمة الادارية وهو green avenue وسط اللاند سكيب وبالقرب من النهر الاخضر وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري وجيم وسبا وجاكوزي ونادي رياضي والشقة 200م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048783
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