اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل المعالم الفرعونية قدام شاليه واستمتع بأجمل فيو واحلي الخدمات مع اولادك او اصحابك من حمامات سباحة واكوا بارك والعاب ترفيهية زي البنانا بوت والباراشوت وكيدز اريا وغيرهم كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|312,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056325
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