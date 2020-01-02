اجمل العزومات هتعملها في الرووف الخاص بشقتك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالرووف العاصمة الادارية الجديدة وهتقدر تعزم قرايبك واصحابك براحتك وتعمل فيه اجمل العزومات واحلي الحفلات وكمان كل الخدمات جمب شقتك من مول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزى ومطاعم وكافيهات تانية كتير وشقتك 340م (5غرفة+4حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس+رووف) وكل ده بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|235,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047446
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