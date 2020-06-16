اجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1- استشارين جراحه تجميل (خبره بعد الدكتوراه لاتقل عن 3 سنوات- ماجستير خبرة لا تقل عن سنه بعد الماجستير) 2- استشاريات واخصائيات ومقيمات نساء وتوليد (دكتوراه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه بعد الماجستير) استشارين واخصائين اشعه (دكتوراة-ماجستير خبرة لا تقل عن سنة بعد الماجستير) 3- استشارين تخدير (خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات ) 4- استشارين تركيبات اسنان (دكتوراة حديثة- او خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات) 5- استشارين جهاز هضمي (خبرة بعد الدكتوراةلا تقل عن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060885
1 جنيه
3,000 دينار
1 ريال