اجر هاي اس -ليموزين فان عائلي لاسرتك

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجر هاي اس -ليموزين فان عائلي لاسرتك - في المغرب

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اجدد اطلالة لايجار ميكروباص تويوتا هاي اس 14 راكب اجر واحجز مع شركة ليموزين مصر للرحلات والسفريات الممتعة مع العائلة و الاصدقاء ودورات مصانع وشركات ومدراس للحجز والاستفسار :01003203210 #رحلات #سياحية #شرم #الشيخ #دورات #ندوات #مؤتمرات #توصيل #مطارات #تأجير سيارات # تأجير باصات #هاي اس -ليموزين مصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01003203210

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
القاهرة -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600 درهم
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115125
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