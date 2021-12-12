اجر هاي اس -ليموزين فان عائلي لاسرتك

(للإيجار)
|اجدد اطلالة لايجار ميكروباص تويوتا هاي اس 14 راكب اجر واحجز مع شركة ليموزين مصر للرحلات والسفريات الممتعة مع العائلة و الاصدقاء ودورات مصانع وشركات ومدراس للحجز والاستفسار :01003203210 #رحلات #سياحية #شرم #الشيخ #دورات #ندوات #مؤتمرات #توصيل #مطارات #تأجير سيارات # تأجير باصات #هاي اس -ليموزين مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01003203210
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 درهم
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115125
810,000 درهم
4,500,000 درهم
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