اجر عربيتك دلوقتي معانا بسعر مميز لشركة مقاولات كبرى

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صورة الاعلان: اجر عربيتك دلوقتي معانا بسعر مميز لشركة مقاولات كبرى - في الإسكندرية مصر

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دلوقتي تقدر تستثمر عربيتك مع كبرى شركات المقاولات وتأجرها بأعلي سعر والمطلوب 15 سيارة نيسان بجميع أنواعها تتحمل الشركة كافة التكاليف من صيانة توكيل وبنزين وزيت ومخالفات وتعاقدات تصل لمدة 4سنين للاستفسار 01068161844 / 01000289902
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: watania
التليفون: 01068161844

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098375
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