اجر عربيتك دلوقتي معانا بسعر مميز لشركة مقاولات كبرى

(مطلوب للإيجار)
|دلوقتي تقدر تستثمر عربيتك مع كبرى شركات المقاولات وتأجرها بأعلي سعر والمطلوب 15 سيارة نيسان بجميع أنواعها تتحمل الشركة كافة التكاليف من صيانة توكيل وبنزين وزيت ومخالفات وتعاقدات تصل لمدة 4سنين للاستفسار 01068161844 / 01000289902
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|watania
|التليفون:
|01068161844
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|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098375
100 جنيه
100 جنيه
6,500 جنيه
6,500 جنيه
4,500 جنيه