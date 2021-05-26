اجر عربيتك دلوقتي معانا بسعر مميز لشركة مقاولات كبرى

(للإيجار)
|دلوقتي تقدر تاجر عربيتك وتزود دخلك مع كبري شركات المقاولات وبسعر مميز الشركة بتتحمل كافة التكاليف من بنزين وزيت وصيانة توصيل ( صيانة دورية )ومخالفات تعاقدات من سنة ل5سنين للاستفسار 01033788855-01020502281-01068161844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|watania
|التليفون:
|01020502281
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|العنوان:
|- مدينة نصر
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095120
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