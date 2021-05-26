اجر عربيتك دلوقتي معانا بسعر مميز لشركة مقاولات كبرى

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
دلوقتي تقدر تاجر عربيتك وتزود دخلك مع كبري شركات المقاولات وبسعر مميز الشركة بتتحمل كافة التكاليف من بنزين وزيت وصيانة توصيل ( صيانة دورية )ومخالفات تعاقدات من سنة ل5سنين للاستفسار 01033788855-01020502281-01068161844
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: watania
التليفون: 01020502281

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095120
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندس تصميم وتسليح

مطلوب مهندس تصميم وتسليح

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى تصميم وتسليح خبرة من 5 : 8 سنوا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع

افضل شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: ملابس العمال والمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296)

ملابس العمال والمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296)

(للبيع)

ملابس العمال والمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: Polyethyleneمجمعات ألعاب

Polyethyleneمجمعات ألعاب

(للبيع)

إكتشف الجودة ،،، مجمعات ألعاب .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال. مصنعة بمواد Polyethylene صديقة للبيئة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
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صورة الاعلان: مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت

مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خباز خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل في سوبرماركت كبير راقي ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

26/5/2021
صورة الاعلان: طبيب بيطرى

طبيب بيطرى

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية طبيب بيطرى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن خمس س.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

26/5/2021
صورة الاعلان: استثمر عربيتك باعلي سعر مع كبري شركات المقاولات

استثمر عربيتك باعلي سعر مع كبري شركات المقاولات

(مطلوب للإيجار)

دلوقتي تقدر تستثمر عربيتك مع كبري شركات المقاولات وتاجرها باعلي سعر تتحمل الشركة كافة التكاليف من صي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: زود دخلك معانا بعربيتك مع شركة الوطنية للمقاولات بسعر عالي

زود دخلك معانا بعربيتك مع شركة الوطنية للمقاولات بسعر عالي

(مطلوب للإيجار)

دلوقتي تقدر تزود دخلك باعلي سعر من خلال شركة الوطنية للمقاولات بعربيتك الشركة بتتحمل كافة التكاليف م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر

اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر

(للإيجار)

اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر عربيتك مع الشركة الوطنية .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: تجهيز صالات ألعاب virtual reality

تجهيز صالات ألعاب virtual reality

(للبيع)

يونيتد تويز وجهتك الجديدة للترفيه . تجهيز صالات ألعاب virtual reality تصميمات خاصه بديكورات مثيره و.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: شحن ونقل

شحن ونقل

(فرص)

خدمات نقل وشحن -وتوريد سيارات وميكروباص للورديات- توريدات عامة- استيراد معدات ثقيلة.
العنوان:

الشرقية - مصر

1,200 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا دلوقتي بقينا مش حاسين بأمان حتى لوفي أمن في الشارع .!💂.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

ساكن في مكان هادي و قلقان على اسرتك؟😰 طلباتك كلها ديليفري و عمارتك ملهاش بواب؟🤭 بترج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

26/5/2021
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