(للإيجار)
|اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر عربيتك مع الشركة الوطنية للمقاولات بسعر مميز جدا الشركة بتتحمل كافة المصروفات من بنزين -زيت وصيانة دورية ومخالفات تعاقدات لمدة من سنة ل5سنوات للاستفسار33788855 /01020502281/010168161844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|watania
|التليفون:
|01020502281
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|العنوان:
|- مدينة نصر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095104
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