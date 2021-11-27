اجر سيارة ليموزين في القاهرة .ليموزين مصر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجر سيارة ليموزين في القاهرة .ليموزين مصر - في الشرقية مصر

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ستمتع بافضل العروض والخصومات مع ليموزين مصر بخصم يصل الي 15% علي جميع الرحلات السياحية حتى نهاية 2021 وباحدث موديل ميني باص سياحى لذلك كل ما عليك هو تحديد بداية ونهاية الرحلة والميعاد المحدد والباقى علي ليموزين مصر كمالدينا اكثر من طريقة للدفع تقسيط او كاش للارضاء كافة العملاء وتقديم احسن مستوى خدمة للحجز والاستفسار اتصل علي : 01102106655
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116465
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صورة الاعلان: سياره ربع نقل مفتوحة موديل حديثه بحااله ممتازه للايجار بالسائق - في الشرقية مصر

سياره ربع نقل مفتوحة موديل حديثه بحااله ممتازه للايجار بالسائق

(للإيجار)

- في الشرقية مصر

موجود سياره ربع نقل مفتوحة موديل حديثه بحااله ممتازه للايجار بالسائق رخصه خاصه.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

اتصل

27/11/2021
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