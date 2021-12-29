اجر تويوتا land cruiser الحديثة 2022

نحن الافضل على الاطلاق 01148774458 وكالة بسيونى ترافيل لخدمات ايجار اقوى انواع السيارات العالمية بافضل سعر لذلك استأجر سيارة لاند كروزر ذات المحركين كل منها خاص بفئته لذلك يأتى المحرك الاول سداسى الاسطوانات سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان بالتالى المحرك الاخر ثمانى الاسطوانات ايضا بسعة 4.6 لتر بقوة 304 حصان بالتالى استأجر عربية لاند كروز وتمتع انت وعائلتك بكل ما هو فريد وامن بافضل خدمة وطرق تناسبك فى الحجز للاستعلام 01148774458