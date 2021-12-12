اجرسيارة رينج روفرالشكل الجديد 2022

(مطلوب للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجرسيارة رينج روفرالشكل الجديد 2022 - في القاهرة مصر

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تأجيررينج روفر لاول مرة في مصر-ليموزين مصر-01003203210 اجر مع شركة ليموزين مصر وبخصم يترواح من 10% الي 20% علي الرحلات السياحية وعمل رحلات داخل وخارج القاهرة بتقديم افضل خدمة لعملائنا . سقف متحرك-شاشات اللمس-تترواح من 2 مقعد الي 5 مقاعد-يتوفر الطي المريح مع الطي الذكي للمقعد-تتميز بنظام الدفع بكل العجلات للحجز والاستفسار يرجى الاتصال علي :01003203210 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10 صباحا : 6 مساء والرد علي اي استفسار علي مدار 24 ساعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01009915444

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114889
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السعر
تاريخ الإعلان
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لعشاق الاستثمار شقة لقطة للبيع بمدينة نصر على طريق النصر الرئيسى ببرج ادارى

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لعشاق الاستثمار شقة لقطة للبيع بمدينة نصر على طريق النصر الرئيسى ببرج ادارى وطبى كبير تصلح سكنى او ا.
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(للبيع)

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12/12/2021
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12/12/2021
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(للبيع)

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1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021

تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز ال.
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1 جنيه

12/12/2021
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موزعيين تكييف ميديا فى مصر

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 صحيح الدفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: اقوى العروض على تكييف جري 2021

اقوى العروض على تكييف جري 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اختار تكيي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي

سجاد زيتي

(للبيع)

سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: للبيع شاليه 40 متر + رووف 30 متر فى قرية اميجو راس سدر

للبيع شاليه 40 متر + رووف 30 متر فى قرية اميجو راس سدر

(للبيع)

أمتلك واستثمر واستلم فورا شاليه 40متر+رووف30متر فى أرقى قرى راس سدر يطل على البحر رؤية مباشره فقط اد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

320,000 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: ايجار فان هيونداى اتش وان

ايجار فان هيونداى اتش وان

(للإيجار)

ايجار فان هيونداى اتش وان 7راكب تأجير هيونداى اتش وان لجميع الرحلات السياحيه للسائحيين والوافدين من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50لرحلات وادى الريان

ايجار اتوبيس 50لرحلات وادى الريان

(للإيجار)

تأجير باصات سياحيه للرحلات اليوميه مع ليموزين مصر باصات مرسيدس الشكل الجديد للايجار ؛تأجير باصات 7را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: تأجير ميكروباصات تويوتا هاى اس

تأجير ميكروباصات تويوتا هاى اس

(للإيجار)

ايجار ميكروباص تويوتا هاى اس للرحلات العائليه تاجير ميكروباص سقف عالى للمناسبات الاسرية احدث الميك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: دهانين خبره بالفنادق

دهانين خبره بالفنادق

(فرص)

مطلوب على وجه السرعة 📢📢📢 فرصه سفر بالسعودية ✈️🇸🇦.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم مودرن

سجاد غرف نوم مودرن

(للبيع)

سجاد غرف نوم مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/12/2021
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