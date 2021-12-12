اجرسيارة رينج روفرالشكل الجديد 2022

(مطلوب للإيجار)
|تأجيررينج روفر لاول مرة في مصر-ليموزين مصر-01003203210 اجر مع شركة ليموزين مصر وبخصم يترواح من 10% الي 20% علي الرحلات السياحية وعمل رحلات داخل وخارج القاهرة بتقديم افضل خدمة لعملائنا . سقف متحرك-شاشات اللمس-تترواح من 2 مقعد الي 5 مقاعد-يتوفر الطي المريح مع الطي الذكي للمقعد-تتميز بنظام الدفع بكل العجلات للحجز والاستفسار يرجى الاتصال علي :01003203210 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10 صباحا : 6 مساء والرد علي اي استفسار علي مدار 24 ساعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01009915444
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114889
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