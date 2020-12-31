اثاث مودرن 2022 ,نوم مودرن غرف نوم جديدة 2023 من النجار ديزاين

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صورة الاعلان: اثاث مودرن 2022 ,نوم مودرن غرف نوم جديدة 2023 من النجار ديزاين - في القاهرة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النجار ديزاين
التليفون: 01001080445

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العنوان: 84 ش جوزيف تيتو النزهة الجديدة- النزهة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/2/2021
رقم الإعلان: 2085211
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